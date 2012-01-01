Диетолог Макиша назвала уникальные свойства мяты для ЖКТ

Мята улучшает усвоение пищи, профилактирует отеки и уменьшает аппетит. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в программе "Доктор 24".

ЖКТ и нервная система

Мяту издавна используют для лечения патологий ЖКТ, которые протекают вместе с тошнотой и спазмами. Растение обладает спазмолитическим действием, а его масло хорошо помогает при синдроме раздраженного кишечника, рассказала Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Желчегонный эффект, которым обладает мята, улучшает усвоение и переваривание пищи. Также растение успокаивает и расслабляет, так как в нем есть ментол. Это вещество оказывает седативный эффект.

Врач советует заваривать мяту в чистом виде или с травами, которые не содержат кофеин. Это позволит добиться расслабляющего эффекта.

Профилактика ожирения и отеков

Мята уменьшает аппетит, поэтому помогает контролировать вес. Растение переключает внимание на другие вкусовые ощущения, что позволяет отказаться от употребления сладостей.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно отметить: в составе мяты находится калий. Он поддерживает водно-солевой баланс в организме. Благодаря этому растение помогает в профилактике отеков.

Также мята освежает дыхание и имеет антимикробные свойства. Жевание нескольких листьев после еды снижает количество патогенных бактерий во рту, отметила врач.

Чтобы получить от растения максимальную пользу, рекомендуется мелко нарезать или растолочь его – так вещества будут выделяться активнее. В свою очередь, при приготовлении настоя мелко порубленную мяту нужно залить водой температуры около 80 градусов, заключила Макиша.