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02 марта, 08:00

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Диетолог Макиша назвала уникальные свойства мяты для ЖКТ

Спазмолитик и успокоительное: почему стоит регулярно есть мяту

Мята улучшает усвоение пищи, профилактирует отеки и уменьшает аппетит. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в программе "Доктор 24".

ЖКТ и нервная система

Фото: 123RF/igorr

Мяту издавна используют для лечения патологий ЖКТ, которые протекают вместе с тошнотой и спазмами. Растение обладает спазмолитическим действием, а его масло хорошо помогает при синдроме раздраженного кишечника, рассказала Марина Макиша.

Желчегонный эффект, которым обладает мята, улучшает усвоение и переваривание пищи. Также растение успокаивает и расслабляет, так как в нем есть ментол. Это вещество оказывает седативный эффект.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Врач советует заваривать мяту в чистом виде или с травами, которые не содержат кофеин. Это позволит добиться расслабляющего эффекта.

Профилактика ожирения и отеков

Фото: 123RF/rawlik

Мята уменьшает аппетит, поэтому помогает контролировать вес. Растение переключает внимание на другие вкусовые ощущения, что позволяет отказаться от употребления сладостей.

Важно отметить: в составе мяты находится калий. Он поддерживает водно-солевой баланс в организме. Благодаря этому растение помогает в профилактике отеков.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Также мята освежает дыхание и имеет антимикробные свойства. Жевание нескольких листьев после еды снижает количество патогенных бактерий во рту, отметила врач.

Чтобы получить от растения максимальную пользу, рекомендуется мелко нарезать или растолочь его – так вещества будут выделяться активнее. В свою очередь, при приготовлении настоя мелко порубленную мяту нужно залить водой температуры около 80 градусов, заключила Макиша.

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