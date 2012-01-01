Эндокринолог Кацобашвили развеяла популярные мифы о сладостях

Многие уверены, что употребление сладостей приводит к сахарному диабету и развитию зависимости. Насколько правдивы эти утверждения, рассказала врач-эндокринолог женской консультации "Центр женского здоровья" ГКБ №1 Савельевой ДЗМ Илана Кацобашвили в программе "Доктор 24".

Развитие заболеваний

Сахарный диабет развивается из-за лишнего веса или наследственности, а не чрезмерного употребления сладостей, рассказала Илана Кацобашвили. Также в группу риска входят пациенты, пережившие гестационный диабет (повышение уровня глюкозы во время беременности. – Прим. ред.).





Илана Кацобашвили врач-эндокринолог женской консультации "Центр женского здоровья" ГКБ №1 Савельевой ДЗМ Лишний вес приводит к инсулинорезистентности, снижая чувствительность клеток к инсулину. В результате глюкоза не может попасть в клетки, что нарушает углеводный обмен и вызывает диабет.

Врач предупредила, что на развитие патологии также влияет "гиперкалорийное" питание, которое включает употребление жирных продуктов, например, мяса. Помимо этого, стоить ограничить потребление белков.

Эксперт также отметила, что при гликемии, которая сопровождает сахарный диабет, снижается количество лимфоцитов и антител, от чего страдает иммунитет.

Зависимость и время употребления

Зависимость от употребления сладостей не развивается, успокоила врач. Дело в том, человек давно знаком с таким вкусом, напомнила она.





Илана Кацобашвили врач-эндокринолог женской консультации "Центр женского здоровья" ГКБ №1 Савельевой ДЗМ Например, плод во время беременности находится в амниотической жидкости, которая обладает сладким вкусом. Затем новорожденный пьет молоко с тем же привкусом. Поэтому любовь к сладостям – это нормально и не является зависимостью.

Кроме того, продукты с сахаром повышают уровень дофамина в организме, добавила эксперт.

Стресс и несбалансированное питание могут спровоцировать желание употреблять сладости. Однако, если в рационе достаточно сложных углеводов и белков, такой потребности не возникает, пояснила эксперт.

Эндокринолог также отметила, что употребление сладостей не нужно "привязывать" к определенному времени (например утру), так как важно качество питания. Если оно сбалансировано, то простые углеводы можно есть в любое время. Однако такие продукты должны занимать только 15% от всего рациона, заключила Кацобашвили.