Диетолог Гаглоева назвала лучшие продукты для быстрого метаболизма

Некоторые продукты помогают ускорить метаболизм и снизить вес. Что именно добавить в рацион и какие вещества отвечают за эти процессы, рассказала врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".
Йод
Этот элемент участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, что ускоряет обмен веществ. Много йода содержится в морских водорослях (морской капусте), рассказала Диана Гаглоева.
Кроме того, избыток йода в организме противопоказан пациентам с аутоиммунным тиреоидитом (хроническое воспаление щитовидной железы) и гипертиреозом (повышенная выработка гормонов), добавила врач.
Белки и антиоксиданты
Белковые продукты тоже ускоряют обмен веществ, поэтому следует разнообразить рацион нежирными сортами мяса, посоветовала диетолог.
Белок растительного происхождения и клетчатка есть в составе киноа. Врач посоветовала употреблять эти злаки два-три раза в неделю в качестве гарнира.
А чай-матча в свою очередь содержит много антиоксидантов – катехинов. Они ускоряют метаболизм, укрепляют сосудистые стенки, помогают снизить вес и уровень "плохого" холестерина. При этом если употреблять напиток с молоком, это повысит его калорийность. Тогда снижение веса будет не таким заметным, заключила Гаглоева.