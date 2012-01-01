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01 марта, 08:30

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Диетолог Гаглоева назвала лучшие продукты для быстрого метаболизма

Будет легко: какие продукты ускоряют метаболизм

Некоторые продукты помогают ускорить метаболизм и снизить вес. Что именно добавить в рацион и какие вещества отвечают за эти процессы, рассказала врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Йод

Фото: 123RF/topntp

Этот элемент участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, что ускоряет обмен веществ. Много йода содержится в морских водорослях (морской капусте), рассказала Диана Гаглоева.

Однако важно учитывать, что избыток йода нарушает работу щитовидной железы. Поэтому морские водоросли разрешено употреблять по 50 граммов до трех раз в неделю.
Диана Гаглоева
врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ

Кроме того, избыток йода в организме противопоказан пациентам с аутоиммунным тиреоидитом (хроническое воспаление щитовидной железы) и гипертиреозом (повышенная выработка гормонов), добавила врач.

Белки и антиоксиданты

Фото: 123RF/serezniy

Белковые продукты тоже ускоряют обмен веществ, поэтому следует разнообразить рацион нежирными сортами мяса, посоветовала диетолог.

Рекомендуется употреблять куриную грудку, филе индейки, постную говядину или телятину. Также важно есть рыбу не менее двух раз в неделю. Помимо белка, в ней содержится омега-3 и фосфор.
Диана Гаглоева
врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ

Белок растительного происхождения и клетчатка есть в составе киноа. Врач посоветовала употреблять эти злаки два-три раза в неделю в качестве гарнира.

А чай-матча в свою очередь содержит много антиоксидантов – катехинов. Они ускоряют метаболизм, укрепляют сосудистые стенки, помогают снизить вес и уровень "плохого" холестерина. При этом если употреблять напиток с молоком, это повысит его калорийность. Тогда снижение веса будет не таким заметным, заключила Гаглоева.

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