Диетолог Гаглоева назвала лучшие продукты для быстрого метаболизма

Некоторые продукты помогают ускорить метаболизм и снизить вес. Что именно добавить в рацион и какие вещества отвечают за эти процессы, рассказала врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Йод

Этот элемент участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, что ускоряет обмен веществ. Много йода содержится в морских водорослях (морской капусте), рассказала Диана Гаглоева.





Диана Гаглоева врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Однако важно учитывать, что избыток йода нарушает работу щитовидной железы. Поэтому морские водоросли разрешено употреблять по 50 граммов до трех раз в неделю.

Кроме того, избыток йода в организме противопоказан пациентам с аутоиммунным тиреоидитом (хроническое воспаление щитовидной железы) и гипертиреозом (повышенная выработка гормонов), добавила врач.

Белки и антиоксиданты

Белковые продукты тоже ускоряют обмен веществ, поэтому следует разнообразить рацион нежирными сортами мяса, посоветовала диетолог.





Диана Гаглоева врач-диетолог отделения лечебного питания ЦКБ Управления делами Президента РФ Рекомендуется употреблять куриную грудку, филе индейки, постную говядину или телятину. Также важно есть рыбу не менее двух раз в неделю. Помимо белка, в ней содержится омега-3 и фосфор.

Белок растительного происхождения и клетчатка есть в составе киноа. Врач посоветовала употреблять эти злаки два-три раза в неделю в качестве гарнира.

А чай-матча в свою очередь содержит много антиоксидантов – катехинов. Они ускоряют метаболизм, укрепляют сосудистые стенки, помогают снизить вес и уровень "плохого" холестерина. При этом если употреблять напиток с молоком, это повысит его калорийность. Тогда снижение веса будет не таким заметным, заключила Гаглоева.

