Диетолог Дианова назвала дневную норму потребления блинов на Масленицу

Поедание блинов – неотъемлемая часть масленичных гуляний, однако в этом деле необходимо проявлять осторожность. В противном случае есть риск, что все закончится серьезными последствиями для здоровья. Разбираемся, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным.

Строгие нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционные масленичные блины – крайне жирный и калорийный продукт. Чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, проблемам с поджелудочной и желчным пузырем, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

"Чтобы не перегрузить организм, лучше есть одну порцию раз в день: вместо завтрака или обеда. Такая норма приемлема для здорового человека", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог При наличии ожирения, диабета или преддиабета, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы или ЖКТ стоит ограничить употребление блинов в среднем до двух раз в неделю. При этом у каждого своя норма, необходимо консультироваться с врачом.

В то же время оптимальное количество блинов за один прием пищи зависит преимущественно от комплекции человека, пояснила Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

"Женщинам достаточно двух за один прием пищи, мужчинам – трех-четырех", – указала она.

Тонкости рецептуры

Как правило, при приготовлении блинов используется пшеничная мука высшего сорта. Она придает тесту пышность, однако в ней не содержится полезных веществ, предупредила Нурия Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Лучше смешивать с пшеничной мукой нутовую, кукурузную, рисовую, гречишную, цельнозерновую. В этих видах есть растительные белки, жиры, витамины группы В и В1, полезные для нервной системы. Добавлять их к пшеничной нужно немного, приблизительно 20–30%.

Чтобы избежать лишнего веса, ожирения печени и диабета, целесообразно свести к минимуму или вовсе исключить из рецептуры сахар, добавила Дианова.

Кроме того, не стоит жарить блины: особенно это касается нерафинированных масел, которые окисляются при нагреве, указала Елена Соломатина.

"Запускается канцерогенез, который в перспективе провоцирует онкологию. Это же происходит, если готовить блины на одном и том же масле и не менять его", – предупредила врач.

Наиболее подходящими и устойчивыми к тепловому воздействию эксперт назвала рафинированные масла – особенно топленое и оливковое. В идеале блины стоит запекать на медленном огне, обмазывая сковороду небольшим количеством жира после каждого нового изделия, обратила внимание Соломатина.

Полезные добавки

Для сбалансированного приема пищи в блины как источник сложных углеводов рекомендуется добавлять белковую начинку. Главным источником этого микроэлемента является рыба, рассказала Нурия Дианова.

"Отдавать предпочтение следует кижучу, нерке, форели. Подходит и слабосоленая красная рыба, но только для тех, у кого нет желчекаменной болезни и гипертонии. Еще по составу и питательной ценности на красную рыбу похожа красная икра", – сказала специалист.

Рассматривать как добавку можно и мясо: лучше, если это птица, чем говядина или свинина, отметила Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Красное мясо сложнее усваивается: организму приходится выделять много желудочного сока и долго держать пищу в животе для ее расщепления. Сами блины переварятся быстрее. Такой диссонанс вызовет дискомфортные ощущения в желудке.

Творог жирностью 5% – наилучший вариант начинки блинов, пояснила Нурия Дианова. Для дополнительной сладости можно добавить сироп топинамбура: он гораздо менее калориен, чем мед или сгущенка.

"А натуральная арахисовая, кунжутная пасты и различные урбечи из перемолотых семян – это вообще смесь растительных белков, жиров, витаминов и микроэлементов натурального происхождения", – подчеркнула врач.

Также стоит есть овощной салат с солеными блинами и фруктовый – со сладкими, объяснила Елена Соломатина. Будучи источниками клетчатки, они заберут на себя излишки жира и сахара и тем самым нивелируют вред от блинов.

"Лучше всего в этом плане работают капуста, морковь, сельдерей, ягоды и сезонные яблоки", – указала она.

При этом врач не рекомендовала смешивать начинки блинов между собой во избежание нагрузки на поджелудочную.

