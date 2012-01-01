Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 18:30

Общество
Главная / Истории /

Диетолог Дианова назвала дневную норму потребления блинов на Масленицу

Праздник живота? Как сделать вкусные и полезные блины на Масленицу

Поедание блинов – неотъемлемая часть масленичных гуляний, однако в этом деле необходимо проявлять осторожность. В противном случае есть риск, что все закончится серьезными последствиями для здоровья. Разбираемся, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным.

Строгие нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционные масленичные блины – крайне жирный и калорийный продукт. Чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, проблемам с поджелудочной и желчным пузырем, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

"Чтобы не перегрузить организм, лучше есть одну порцию раз в день: вместо завтрака или обеда. Такая норма приемлема для здорового человека", – отметила эксперт.

При наличии ожирения, диабета или преддиабета, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы или ЖКТ стоит ограничить употребление блинов в среднем до двух раз в неделю. При этом у каждого своя норма, необходимо консультироваться с врачом.
Елена Соломатина
врач-диетолог

В то же время оптимальное количество блинов за один прием пищи зависит преимущественно от комплекции человека, пояснила Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

"Женщинам достаточно двух за один прием пищи, мужчинам – трех-четырех", – указала она.

Тонкости рецептуры

Фото: depositphotos/studioM

Как правило, при приготовлении блинов используется пшеничная мука высшего сорта. Она придает тесту пышность, однако в ней не содержится полезных веществ, предупредила Нурия Дианова.

Лучше смешивать с пшеничной мукой нутовую, кукурузную, рисовую, гречишную, цельнозерновую. В этих видах есть растительные белки, жиры, витамины группы В и В1, полезные для нервной системы. Добавлять их к пшеничной нужно немного, приблизительно 20–30%.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения

Чтобы избежать лишнего веса, ожирения печени и диабета, целесообразно свести к минимуму или вовсе исключить из рецептуры сахар, добавила Дианова.

Кроме того, не стоит жарить блины: особенно это касается нерафинированных масел, которые окисляются при нагреве, указала Елена Соломатина.

"Запускается канцерогенез, который в перспективе провоцирует онкологию. Это же происходит, если готовить блины на одном и том же масле и не менять его", – предупредила врач.

Наиболее подходящими и устойчивыми к тепловому воздействию эксперт назвала рафинированные масла – особенно топленое и оливковое. В идеале блины стоит запекать на медленном огне, обмазывая сковороду небольшим количеством жира после каждого нового изделия, обратила внимание Соломатина.

Полезные добавки

Фото: depositphotos/demchenkov-d@mail.ru

Для сбалансированного приема пищи в блины как источник сложных углеводов рекомендуется добавлять белковую начинку. Главным источником этого микроэлемента является рыба, рассказала Нурия Дианова.

"Отдавать предпочтение следует кижучу, нерке, форели. Подходит и слабосоленая красная рыба, но только для тех, у кого нет желчекаменной болезни и гипертонии. Еще по составу и питательной ценности на красную рыбу похожа красная икра", – сказала специалист.

Рассматривать как добавку можно и мясо: лучше, если это птица, чем говядина или свинина, отметила Елена Соломатина.

Красное мясо сложнее усваивается: организму приходится выделять много желудочного сока и долго держать пищу в животе для ее расщепления. Сами блины переварятся быстрее. Такой диссонанс вызовет дискомфортные ощущения в желудке.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Творог жирностью 5% – наилучший вариант начинки блинов, пояснила Нурия Дианова. Для дополнительной сладости можно добавить сироп топинамбура: он гораздо менее калориен, чем мед или сгущенка.

"А натуральная арахисовая, кунжутная пасты и различные урбечи из перемолотых семян – это вообще смесь растительных белков, жиров, витаминов и микроэлементов натурального происхождения", – подчеркнула врач.

Также стоит есть овощной салат с солеными блинами и фруктовый – со сладкими, объяснила Елена Соломатина. Будучи источниками клетчатки, они заберут на себя излишки жира и сахара и тем самым нивелируют вред от блинов.

"Лучше всего в этом плане работают капуста, морковь, сельдерей, ягоды и сезонные яблоки", – указала она.

При этом врач не рекомендовала смешивать начинки блинов между собой во избежание нагрузки на поджелудочную.

Читайте также


Лукинова Анна

обществоедаистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика