Подборка маршрутов по Москве к 80-летию Победы появилась в сервисе Russpass

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Подборка маршрутов по Москве к 80-летию Победы появилась в разделе "Весна в Москве" в туристическом сервисе Russpass, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Жителям и гостям столицы предлагают побывать на выставках в честь 9 Мая в музеях и парках, пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины", – отметила вице-мэр.

Один из ключевых маршрутов "Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе" проходит через Александровский сад, Могилу Неизвестного Солдата и Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации. Горожане пройдут возле памятника "Москва – город-герой" и "разорванного" дома, расположенных на Дорогомиловской Заставе и Моховой улице.

Также три крупные локации можно посетить по маршруту "История Великой Победы". Первая из них – филиал Музея Победы, музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г. О. Р. А."), где представлены коллекционные образцы оружия, использовавшегося в армиях СССР и других стран.

Второе место – Государственный музей обороны Москвы, где жители и гости столицы могут осмотреть артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны. Музей "Моторы войны" стал третьей локацией. Там собрана крупнейшая в мире коллекция колесной военной техники.

Кроме того, до 11 мая в парке "Зарядье" открыта выставка "Весна Победы", материалы для которой предоставили девять музеев и архивов. Ее посетители увидят кадры хроники, снимки и воспоминания операторов и фотокорреспондентов, которые описывали события последних военных месяцев, в том числе освобождение Братиславы, капитуляцию Германии и взятие Берлина.

Маршрут "О героях былых времен: прогулка от Поклонной горы к Центральному музею Вооруженных сил" предлагает посетить в разных районах города памятные места, связанные с солдатами, добровольцами и тружениками тыла. Ключевым объектом является почти 142-метровый монумент Победы, который считается самым высоким памятником в городе.

Помимо этого, жители и гости Москвы могут воспользоваться аудиоэкскурсией по территории парка Победы, которая расскажет о Триумфальной арке, главной аллее, мемориале "Трагедия народов", Вечном огне, а также о выдающихся исторических личностях и других интересных объектах.

Ранее сообщалось, что четыре экскурсии под названием "О живых думать надо…", посвященные юбилею Победы, пройдут на Киностудии Горького 10 и 11 мая. Посетителям экскурсии расскажут об истории создания популярных фильмов о Великой Отечественной войне, как режиссеры-фронтовики изображали военные события в кинокартинах и как велись съемки в блокадном Ленинграде. Также гости узнают историю боевых заслуг сотрудников киностудии.