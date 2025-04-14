Музей современной истории России представил выставку к 80-летию Победы

Фото: sovrhistory.ru

В Музее современной истории России открылась выставка "Победители. Солдаты и маршалы Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Эта выставка о человеческом измерении войны, потому что история – это прежде всего люди. Она посвящена тем, кто спас мир от фашизма. Все, что вы здесь видите, – абсолютно уникальные вещи, принадлежавшие нашим победителям. Это личные комплексы наших маршалов, простых солдат, младших офицеров, санинструкторов, военных врачей, летчиков", – передает ТАСС слова генерального директора музея Ирины Великановой.

В музее рассказали, что на экспозиции представлено более 300 предметов из фондов Музея современной истории России – личные вещи, награды, оружие, знамена, документы, фотографии и военные реликвии. Многие из них выставлены в музейной витрине впервые.

Выставка раскрывает подвиг советского народа в годы Второй мировой войны через личные истории полководцев – Василия Баданова, Николая Ватутина и Георгия Жукова – и предметы, принадлежавшие простым солдатам. Среди ключевых экспонатов организаторы выделяют уникальные трофеи: радиолу из Рейхсканцелярии и знамя вермахта, которые были брошены к подножию Мавзолея во время исторического Парада Победы 1945 года.

Ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева пояснила, что экспозиция стала еще одним способом сохранить семейную память – аналогично "Бессмертному полку". Она отметила, что память о войне – для многих личная история.

Впервые на выставке представлены тематические коллекции, связанные с капитаном Евгением Кабановым и старшиной Янисом Розе. Отдельный раздел экспозиции составляет серия портретов Маршалов Советского Союза, созданная в 1945 году для массового распространения, говорится в сообщении музея.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о грядущем праздновании Дня Победы. Он отметил, что во всех регионах России пройдет очень много различных мероприятий.

Основные праздничные мероприятия к 80-летию Победы включат парады по всей стране. Главное шествие состоится в Москве, дополнительные парады пройдут в восьми городах-героях и двенадцати городах расположения военных штабов.

Отмечается, что в московском параде будут участвовать герои СВО.