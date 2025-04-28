Москвичей пригласили посетить кинопоказы в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг и Музей Победы проведут для москвичей кинопоказы в честь 80-летия Победы во флагманских офисах "Мои документы" с 6 по 14 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гостям центров покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Просмотр кино доступен для всех желающих, регистрация не требуется. Горожанам рекомендовали приходить заранее, поскольку количество мест в конференц-залах ограничено. Расписание показов можно найти по ссылке.

Сеансы состоятся в офисах на Пресненской набережной, доме 2, в ЦАО (ТРЦ "Афимолл"), на Новоясеневском проспекте, доме 1, в ЮЗАО (ТЦ "Спектр"), на Ленинградском шоссе, доме 16а, строении 8, в САО (ТРЦ "Метрополис") и на Кировоградской улице, доме 13а, в ЮВАО (ТЦ Columbus).

Также показы можно будет посетить на Ярцевской улице, доме 19, в ЗАО (ТЦ "Кунцево Плаза"), на Сходненской улице, доме 56, в СЗАО (ТЦ "Калейдоскоп"), на Рязанском проспекте, доме 2, корпусе 3, в ЮВАО (ТЦ "Город"), на Щелковском шоссе, доме 75, в ВАО (ТРЦ "Щелковский").

Кроме того, на Киностудии Горького 10 и 11 мая состоятся четыре экскурсии под названием "О живых думать надо…", посвященные юбилею Победы. Посетителям экскурсии расскажут об истории создания популярных фильмов о Великой Отечественной войне, как режиссеры-фронтовики изображали военные события в кинокартинах и как велись съемки в блокадном Ленинграде. Также гости узнают историю боевых заслуг сотрудников киностудии.