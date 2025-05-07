В кинопарке "Москино" пройдут показы военных фильмов под открытым небом

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Показы военных фильмов пройдут в кинопарке "Москино" под открытым небом. Зрители смогут посмотреть фильмы с 8 по 11 мая на площадке "Ступени Рейхстага". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители кинопарка увидят ленты из золотого фонда киностудии "Мосфильм". В частности, им покажут фильмы "Летят журавли", "Баллада о солдате", "В бой идут одни "старики", "В списках не значился" и "Июньская полынь". Кроме того, запланированы сеансы нескольких серий картины "По зову сердца" режиссера Игоря Угольникова.

Также гости смогут посмотреть документальные фильмы: в 13:00, 15:00 и 17:00 в образовательном центре состоятся сеансы лент "Будем жить!", "Селидово. Преступление без срока давности" и "Сестры милосердия".

Помимо этого, для родителей с детьми пройдет показ мультфильма "Мальчик-дельфин – 2", который расскажет о подводных приключениях юного супергероя, которому предстоит столкнуться с трудностями и обрести друзей. Подробную информацию о показах и билетах зрители могут узнать по ссылке.

Вместе с тем в кинопарке пройдут инсталляции, которые расскажут о военной и послевоенной жизни в столице. В локации "Уездный город" можно будет увидеть штаб военной дивизии, экспозицию оружия Победы и многое другое.

Посвященные ополчению реконструкции проведут на площадке "Соборная площадь Москвы". Там гости смогут принять участие в строевой подготовке, узнать о зажигательных снарядах, штыковых атаках, приемах боя и работе саперов. Также у посетителей появится шанс расшифровать секретную телеграмму.

Кроме того, в локации "Москва 1940-х годов" состоится реконструкция, которая покажет мирную жизнь в столице в 1945 году. На торговой площади будут представлены вещи военных лет.

Там же для посетителей проведут танцевальные мастер-классы и показ мод. Коллектив аккордеонистов Dudki Band, группа "Галактика" и артисты театра песни "Столица" сыграют для гостей 8, 10 и 11 мая.

Также 9 мая в кинопарке можно будет попробовать блюда полевой кухни и увидеть выступления обучающихся столичных школ искусств, которые покажут представления о жизни своих предков в конце войны.

В день празднования годовщины Победы 9 мая с 10:00 до 12:00 на большом экране, установленном на центральной площади, будет транслироваться парад с Красной площади. Затем в 12:00, 15:00 и 18:00 в кинопарке на площадке "Москва 1940-х годов" пройдет свой парад, в котором будут участвовать пехота, оркестр и военная техника.

Помимо этого, с 8 по 11 мая на площадке "Рубежи обороны" состоится военно-историческая реконструкция под названием "Победа! Знамя над Рейхстагом" от Угольникова. Представление покажет атмосферу последних дней войны и боевые действия в Берлине. В реконструкции примут участие актеры Сергей Маховиков, Алексей Колган, Иван Замотаев, Алексей Кравченко, Виктор Добронравов и другие.

Вместе с тем в кинопарке 8 и 9 мая на сцене "Театра Гонзаги" покажут спектакль "А зори здесь тихие". В первый день показы состоятся в 14:00 и 16:00, во второй – 14:00, 15:30 и 17:00. Также зрителей приглашают посетить постановку по повести Федора Крюкова "Тишь". Спектакли состоятся 10 мая в 12:30 и 14:30.

В этот же день Алексей Полтавский представит моноспектакль "Судьба человека" по рассказу писателя Михаила Шолохова. 11 мая в 15:00 состоится выступление творческого коллектива учебного театра Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Артисты исполнят классические музыкальные произведения советских и зарубежных композиторов XX века.

Кроме того, все дни будет проходить квест "Почтальон Победы", в процессе которого участникам предстоит доставить письмо, преодолевая испытания и выполняя задания.

Гости могут посетить кинопарк 8 и 10 мая с 11:00 до 21:00, 9 мая – с 09:30 до 22:00. 11 мая "Москино" будет работать с 11:00 до 20:00.

Также до 14 мая москвичи могут посетить кинопоказы в честь 80-летия Победы во флагманских офисах "Мои документы". Гостям центров покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино.

Просмотр кино доступен для всех желающих, регистрация не требуется. Горожанам рекомендовали приходить заранее, поскольку количество мест в конференц-залах ограничено.