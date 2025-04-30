В кинопарке "Москино" покажут иммерсивную постановку о штурме Рейхстага

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" покажут иммерсивную постановку режиссера Игоря Угольникова "Победа! Знамя над Рейхстагом!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В реконструкции примут участие народные артисты РФ, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и профессиональные каскадеры. В спектакле будут использовать компьютерную графику.

По данным портала, премьера состоится в четверг, 1 мая. В этот день 80 лет назад советская армия штурмовала Берлин.

Отмечается, что для представления на площадке "Рубежи обороны" возвели копию здания Рейхстага во время штурма. Также сделали ямы от танковых снарядов на Королевской площади. Кроме того, были установлены большие экраны, на которых покажут кадры хроники и реконструированные игровые фрагменты. Напротив здания поставят трибуны на 500 мест с навесным потолком.

Зрители увидят детализированную реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы. Также их ждет профессиональная игра артистов, современная графика и оркестровые композиции.

Во время спектакля прозвучат такие знаменитые песни, как "Священная война", "И все-таки мы победили" и "Валенки". В конце представления посетители услышат победоносную речь Маршала Советского Союза Георгия Жукова.



На портале отметили, что представления будут проходить с 1 по 4 и с 7 по 11 мая. Первый показ начнется в 13:00, а 9 мая – в 18:00. В другие дни покажут по два сеанса – в 13:00 и 18:00. Спектакль длится 1 час 10 минут.

Всего около 700 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в кинопарке "Москино" с 1 по 11 мая. Основная часть мероприятий пройдет с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

С 1 по 11 мая в кинопарке можно будет увидеть масштабную экспозицию с уникальными образцами военной техники периода ВОВ. Посетителям представят установку БМ-13 "Катюша", советский легкий бронеавтомобиль БА-20, танк Т-34-85 и 107-миллиметровый миномет.