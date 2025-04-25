В "Москино" появилось шесть новых натурных площадок

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

В кинопарке "Москино" появилось шесть натурных площадок. Изначально их возвели для работы над определенными фильмами и сериалами, а сейчас площадки доступны всем съемочным группам, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"В локациях разместили кварталы дальневосточного города, средневековые княжеские палаты, дом Деда Мороза и другие интерьеры. Первые снятые здесь киноленты зрители увидят уже в этом году", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Площадь шести новых декораций превышает 70 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что для съемок картины, в основу которой легла повесть Бориса Васильева "В списках не значился", построили площадку "Брестская крепость". По архивным чертежам и фотографиям воссоздали костел Святого Казимира, который был разрушен в начале Второй мировой войны, Тереспольские ворота, здания казарм и другие объекты. Премьера проекта состоится 1 мая.

Съемки сериала "Князь Андрей" о жизни сына Юрия Долгорукого прошли в еще одной новой локации "Палаты князя Андрея".

"На площадке "Юзовка" – так раньше назывался Донецк – развернулись действия исторической картины "Порода" Сергея Жигунова, которая рассказывает о столетней истории Донбасса через призму жизни простой шахтерской семьи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при съемках проекта также использовались локации "Линия обороны" и "Москва 1940-х".

В кинопрокате также воссозданы знаковые места Владивостока конца XIX – начала XX века, которые создали для съемок сериала о географе Владимире Арсеньеве.

К концу 2025 года выйдет комедия "Разыскивается Дед Мороз". Часть событий картины по сюжету разворачивается в доме волшебника. Теперь там можно будет снимать и другие новогодние истории.

В пресс-службе рассказали, что для фильма "Буратино" построили улочки провинциального европейского города. Там разместили дома, площадь с фонтаном, школу и кукольный театр Карабаса-Барабаса. Натуральный камень мостовых и специально созданная черепица добавляют достоверности пейзажу. Фильм выйдет в прокат в начале 2026 года.

В департаменте отметили, что всего в кинопарке доступны 24 натурные площадки. В том числе:

"Соборная площадь Москвы";

"Витебский вокзал";

"Аэропорт Юрово".

Отечественные и зарубежные представители киноиндустрии неоднократно позитивно отзывались об инфраструктуре "Москино".

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" пройдут смены творческого лагеря "Молодежь Москвы". Они начнутся с 9 июня и продлятся по 19 июля.

Попасть в лагерь могут люди в возрасте от 18 до 35 лет на конкурсной основе. Смены будут посвящены вокальному, музыкальному и танцевальному искусству, кинематографу и другим направлениям.