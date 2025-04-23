Творческий лагерь для молодежи откроется в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В кинопарке "Москино" с 9 июня по 19 июля пройдут смены творческого лагеря "Молодежь Москвы". Всего их запланировано шесть, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Попасть в творческий лагерь могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет на конкурсной основе. Смены посвятят вокальному, музыкальному и танцевальному искусству, кинематографу и другим направлениям.

"В летнем лагере ребята смогут найти новых друзей и развить свои таланты. Участников ждут встречи с экспертами и практические занятия, кастинги и концерты", – отметила вице-мэр.

Первую смену проведут с 9 по 14 июня для начинающих акробатов, циркачей, гимнастов и чирлидеров. С 16 по 21 июня приглашают любителей кино и событийной индустрии, а с 23 по 28 июня в кинопарке ждут любителей танцев.

Кроме того, с 30 июня по 5 июля в рамках творческого лагеря откроется школа КВН. После, 7–12 июля, будет открыта смена для вокалистов и музыкантов, чьими наставниками станут известные исполнители и композиторы.

Программу завершит масштабный фестиваль, который пройдет 14 по 19 июля. В его рамках состоится гала-концерт с лучшими номерами выпускников.

Кроме того, проходит набор в патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето". С 28 июня по 4 августа смены объединят спортсменов, представителей студенческого самоуправления и волонтеров.

Ранее в Москве в академии парфюмерии для незрячих детей, открытой на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой, стартовала серия мастер-классов. Участники смогут разработать собственный аромат "Московские каникулы".

До этого ребята разработали новогоднюю серию свечей "Вижу сердцем", в основу которой легло сочетание ароматов хвои, цитрусов и морозного утра.