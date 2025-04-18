На портале "Молодежь Москвы" заработала страница в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Отдельная страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на портале "Молодежь Москвы". Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества.

"Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В одном из разделов желающие могут поделиться историями о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма. Также на странице есть коллекция документальных фильмов, снятых активистами патриотического проекта "Город героев Москва". Ленты рассказывают о подвигах разведчиков, защитников Москвы, героев блокадного Ленинграда и других. В отдельном блоге пользователи могут увидеть значимые даты, информацию о главных событиях и символах Победы.

Кроме того, для молодежи на портале подготовлен познавательный тест, который разделен по таким темам, как даты, события, личности и культура. Лучшие участники смогут получить дипломы и памятные призы.

Москвичей также приглашают и к участию в памятных акциях, исторических диктантах, экскурсиях и других событиях.

Ранее стало известно, что международная акция "Георгиевская лента", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, стартует в Москве 24 апреля. Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках и возле станций метро. С 6 по 8 мая они присоединятся к акции "Улицы героев" и вручат жителям и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов героев.

