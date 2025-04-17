Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве 29 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Автопробег "Города-герои – города героев" стартует в Москве во вторник, 29 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Мосгордумы и инициатор проекта Алексей Шапошников.

Он напомнил, что текущий год был объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Также в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), 60-летие присвоения званий "город-герой" Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду, "крепость-герой" – Брестской крепости, и 40-летие присвоения званий "город-герой" Смоленску и Мурманску.

"Несколько лет назад мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу подумать о возрождении интереса к подвигу городов-героев. И мы с нашими коллегами думали, как это можно сделать, что это может быть, каким образом можно донести о подвиге городов-героев", – прокомментировал Шапошников.

Основной задачей проекта является не сам автопробег, а возможность возродить интерес граждан к подвигам городов-героев, а также рассказать об этих подвигах и тех героях, которые живут или жили в этих городах. Спикер МГД уверен, что важно рассказывать молодому поколению, чтобы россияне не забывали об этом подвиге.

Автопробег пройдет на автомобилях марки "Москвич", которые были предоставлены самим заводом-изготовителем при поддержке столичного Дептранса. Все авто будут украшены логотипами акции с перечнем городов-героев, а также иной атрибутикой проекта. Кроме того, на капотах каждой из машин разместят название одного из городов-героев с его гербом.

Всего проект охватит 17 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Крым, Карелию, Краснодарский край, Московскую, Ленинградскую, Смоленскую, Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую, Мурманскую, Новгородскую и Тверскую области, а также Брестскую, Минскую и Витебскую области Белоруссии.

Автопробег начнется 29 апреля у обелиска "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловская застава. Кроме того, в этот день по Садовому кольцу проедут 11 экипажей "Москвичей". Затем автомобили отправятся по трем маршрутам – северному, западному и южному. Экипажи первого маршрута посетят Мурманск и Санкт-Петербург, второго – Брест, Минск и Смоленск, а третьего – Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу.

Финальные мероприятия проекта пройдут в Москве 8 мая. Запланированы церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата и памятным знакам городам-героям в Александровском саду, а также торжественный митинг у Театра Российской армии и посещение участниками автопробега премьеры спектакля "Знамя победы".

Ранее стало известно, что международная акция "Георгиевская лента", посвященная Победе в ВОВ, стартует в Москве 24 апреля. Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках и возле станций метро.

С 6 по 8 мая они присоединятся к акции "Улицы героев" и вручат жителям и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов героев, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах. Также в городе будет работать штаб по встрече ветеранов, самостоятельно прибывающих в Москву из других регионов страны.

