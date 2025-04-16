В Пушкинском музее откроют выставку "Подвиг музея"

Фото: pushkinmuseum.art

Выставка "Подвиг музея", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Проект был подготовлен совместно с Государственным Русским музеем. Он расскажет о подвиге музейных работников, ученых и реставраторов, которые, несмотря на все трудности, сохранили для будущих поколений богатое наследие, рассказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

"Мы посвящаем выставку защитникам русской культуры: тем, кто и сегодня сохраняет, отстаивает и оберегает. Это важнейший проект для нашего музея, поскольку он реконструирует прошлое и одновременно проводит параллели с сегодняшним днем", – добавила она.

Экспозиция, доступная для посещения до 7 сентября, разделена на три части. Первая из них посвящена истории самого музея в 1941–1945 годах. Как пояснили в пресс-службе, в начале войны музей эвакуировал более 108 тысяч экспонатов в Новосибирск и Соликамск.

Основной задачей было сохранение оставшихся произведений искусства поскольку здание пострадало от бомбардировок. Подвижные экспонаты размещали в подвалах, а для тяжелых была разработана специальная система защиты.

При этом, несмотря на испытания, музей продолжал свою деятельность во время войны. Проект "Подвиг музея" частично воссоздаст две военные экспозиции: значимые разделы выставки графики 1941 года "Героическое прошлое русского народа", посвященные петровским походам и Отечественной войне 1812 года, и часть выставки 1942 года "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны", где представят 23 картины из коллекции Русского музея.

Вторая часть экспозиции расскажет о героическом подвиге сотрудников музея, которые в условиях военного времени смогли сохранить музейные ценности и обеспечить работу учреждения.

В последнем разделе выставки представлены фотографии мастера пикториализма Николая Свищова-Паола, показывающие, как выглядел музей во время военных действий. Фотограф не только зафиксировал и запечатлел общий вид разрушений, но и показал, как проходило восстановление и реставрация учреждения.

Всего сохранилось более 200 сюжетов, включая виды помещений, импровизированные хранилища и реэвакуацию коллекций. Причем снимки будут дополнены документами, которые расскажут о жизни музея в те годы.

Ранее в Музее современной истории России открылась выставка "Победители. Солдаты и маршалы Победы". В экспозиции представлено более 300 предметов из музейных фондов – личные вещи, награды, оружие, знамена, документы, фотографии и военные реликвии. Многие из них выставлены впервые.