Сотрудники судов Москвы почтили память героев ВОВ в Музее Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники столичной судебной системы, Мосгорсуда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей города, их дети и старшее поколение посетили Музей Победы, где почтили память героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"За два дня более 1,5 тысячи человек пришли в Музей Победы, чтобы отметить этот священный юбилей. Для почетных гостей была организована большая программа – экскурсии, возложение цветов, мультимедийные архивы", – говорится в сообщении.

Посетители музея также возложили цветы у монумента "Скорбящая мать".

Как указано в материалах пресс-службы, мировые судьи и сотрудники аппарата передали музею свыше 50 личных историй и фотографий. Они будут храниться в цифровом архиве "Лица Победы".

Также для посетителей организовали экскурсионную программу "Подвиг Народа".

"По следам предков они прошли путь от разрушенных стен Брестской крепости к теплушкам, в которых эвакуировали население, и военным госпиталям, исполнили песни военных лет, познакомились с оперативными сводками Советского информбюро", – указала пресс-служба.

Завершилась экскурсия в Зале Славы, где на мраморных пилонах нанесены имена 12 тысяч героев.

Между тем столичные музеи откроют в апреле свыше 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы. Их посвятят мужеству и стойкости защитников страны – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.

