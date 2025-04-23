В Москве пройдет серия творческих мастер-классов для незрячих детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В академии парфюмерии для незрячих детей, открытой на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой, стартовала серия мастер-классов по парфюмерии для незрячих детей, где они смогут разработать собственный аромат "Московские каникулы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она напомнила, что власти активно внедряют и развивают инклюзивные сервисы и программы.

"В академии парфюмерии ребята с нарушениями зрения не просто раскрывают свои творческие способности, но и знакомятся с основами профессии парфюмера. Сейчас проект выходит на новый уровень: в рамках углубленного курса, разработанного с представителями бизнеса, дети познакомятся с производством, профессиями эвалюатора, технолога, парфюмерного стилиста", – рассказала она.

По словам Раковой, созданный детьми аромат воплотит ритм и характер Москвы.

В реализации образовательной части курса помогает компания "Avon Россия". Она планирует разработать косметический продукт на основе аромата и представить его в продаже.

На первом мастер-классе бизнес-представители обучили детей составлению ароматов для диффузоров, объяснив влияние эфирных масел на эмоциональное состояние, указано в материале.

В академии парфюмерии есть все условия для творчества и практики. Мастерские адаптированы к тактильной работе, а формы для заливки воском, флаконы под отдушки, диффузоры подписаны шрифтом Брайля.

Ребята уже разработали новогоднюю серию свечей "Вижу сердцем", в основу которой легло сочетание ароматов хвои, цитрусов и морозного утра.

Академия парфюмерии открылась в начале декабря 2024 года. Здесь ждут юных горожан в возрасте от 6 до 14 лет с нарушениями зрения.

Между тем Сергей Собянин объявил об открытии спорткомпекса для школы-интерната № 1. Там обучают детей с тяжелыми нарушениями зрения.