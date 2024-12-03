Академия парфюмерии для незрячих детей открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая заработала академия парфюмерии для незрячих детей. Юные горожане в возрасте от 6 до 14 лет с нарушениями зрения могут реализовать свой творческий потенциал, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва поддерживает людей с инвалидностью с рождения и на протяжении всей жизни. Город адаптирует свои сервисы и запускает инклюзивные проекты, обеспечивает современными техническими средствами реабилитации, выплачивает пособия, предоставляет льготы и помогает с поиском работы. Мы активно внедряем и развиваем инклюзивные сервисы и программы, благодаря которым москвичи с особенностями здоровья живут полноценной жизнью", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра, в академии незрячие и слабовидящие дети учатся создавать эксклюзивные ароматы для свечей. В рамках мастер-классов их знакомят с историей парфюмерного ремесла, учат воспринимать ароматы, а также комбинировать их. Во время занятий дети проходят реабилитацию через творчество.

Для юных москвичей подготовили занятия по сочетанию необычных ароматов и созданию парфюмерных коллекций. Ассистенты помогают ребятам полноценно участвовать в этом процессе. Мастерские адаптировали к тактильной работе, а формы для заливки и флаконы подписали шрифтом Брайля. Дети уже создали лимитированную новогоднюю серию свечей "Вижу сердцем", в основе которой присутствует сочетание ароматов цитрусов, хвои и морозного утра.

Ранее Московский академический театр сатиры вместе с программой поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" запустил постановки с тифлокомментированием. Летом на Основной сцене прошел показ премьерного спектакля "Иван Васильевич" для слепых и слабовидящих. В следующем сезоне театр включит в этот социальный проект еще несколько спектаклей.

