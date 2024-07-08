Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял новых учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом учебном году к Всероссийскому центру для одаренных слепых детей в Москве присоединятся еще 8 мальчиков и девочек из разных регионов страны, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сейчас в центре учатся 15 детей, а позже к ним присоединятся дети из Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Уфы, Смоленской области, Алтайского края и Москвы.

"Третий год подряд центр федерального значения принимает из разных регионов России одаренных незрячих ребят, проявляющих выдающиеся академические способности. Школьники получают возможность реализовать свой научный и творческий потенциал", – сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин.

Для зачисления в центр детям нужно пройти вступительный конкурс, который состоит из двух этапов. В первый входит тестирование знаний по математике, русскому и английскому языкам. На втором специалисты федерального Института коррекционной педагогики оценивают кругозор и навыки общения будущих учеников.

В центре незрячие ребята не только осваивают школьную программу, но и раскрывают свои таланты, достигают первых успехов в мире науки, принимают участие в олимпиадах, различных творческих проектах.

Класс состоит из восьми человек, поэтому педагоги могут уделять внимание каждому ребенку. Дети учатся по тем же дисциплинам, что и ученики в обычных школах, только пособия для незрячих выполнены специальным шрифтом. В программу включили изучение английского и итальянского языков. Последний был добавлен факультативно в прошлом году.

После уроков ребята ходят на экскурсии, в кинотеатры, посещают кружки и секции по интересам.

Ранее в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения рассказали, что московская система образования дает возможность всем детям осваивать учебные дисциплины. Дефектолог школы-интерната № 1 Анастасия Днепровская сказала, что в учебном заведении поддерживают родителей, чтобы те не пытались исправить ребенка и научились любить его с особенностями. Она считает, что слепые дети отзывчивые и добрые, но им нужно помочь жить в мире зрячих людей.

