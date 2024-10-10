На Северном речном вокзале отпразднуют 11-летие Центра обеспечения мобильности пассажиров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Празднование 11-летия Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдет на Северном речном вокзале 12 октября. Об этом пресс-служба столичного Дептранса сообщила в телеграм-канале.

Для гостей подготовили показательные выступления, мастер-классы, полосу препятствий с собаками-проводниками, лекцию и интерактивы. Все мероприятия бесплатные.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутова, ЦОМП создали в 2013 году. Его сотрудники помогают людям, испытывающим трудности с передвижением в транспорте. На праздновании 11-летия центра поздравят инспекторов и поблагодарят их за работу, добавил он.

С начала года работники ЦОМП помогли более чем 2,3 тысячи пассажиров. Речь идет о маломобильных гражданах, в число которых входят пожилые люди, родители с колясками, горожане с нарушениями зрения, слуха или проблемами с опорно-двигательной системой.

Инспекторы сопровождают москвичей не только до социально значимых объектов, но и до культурных учреждений.