Встреча для соискателей с инвалидностью пройдет в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В специализированном центре занятости "Моя карьера" 23 апреля пройдет встреча клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать". Жители столицы с особенностями здоровья смогут рассмотреть вакансии в различных секторах экономики, а также пройдут первый этап отбора у потенциальных работодателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Служба занятости населения Москвы активно помогает людям с инвалидностью в трудоустройстве, предлагая им различные сервисы и программы, отметил первый замглавы службы и центра "Профессии будущего" Роман Никитин. Одним из таких проектов является клуб "Хочу работать" – уникальная площадка, где соискатели с особенностями здоровья встречаются с работодателями из разных отраслей.

"Здесь кандидаты могут подобрать подходящие вакансии, а компании – найти квалифицированных специалистов на квотируемые рабочие места. Работодатели не только презентуют вакансии, но и сразу проводят собеседования, что делает процесс трудоустройства быстрым и удобным", – добавил Никитин.

Более десяти работодателей будут представлять актуальные вакансии, в их числе одна из самых крупных в РФ телекоммуникационных компаний, производственный концерн, кафе быстрого питания, сеть кинотеатров и другие.

К примеру, телекоммуникационная компания представит востребованную вакансию сервисного инженера, а сеть магазинов товаров для детей – вакансии продавца-кассира, специалиста по координации и сопровождению продаж, менеджера по интернет-заказам и прочие должности.

Помимо этого, карьерные наставники помогут соискателям с инвалидностью в составлении эффективного резюме и подготовке к собеседованию. Любой желающий сможет получить консультацию юристов и других специалистов по вопросам организации собственного дела.

Встреча клуба пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее член СПЧ Юлия Белехова заявила, что существующая квота для приема на работу инвалидов в России устарела, в связи с чем ее необходимо пересмотреть с учетом СВО.

Она также предложила ужесточить ответственность работодателя, если он не исполняет требования по найму людей с инвалидностью. По ее мнению, работодателю проще заплатить штраф 5–10 тысяч рублей за отсутствие квот или отказ в приеме на работу, чем "заняться делом".