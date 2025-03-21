Член СПЧ Белехова: квоту для приема инвалидов на работу в РФ нужно пересмотреть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Существующая квота для приема на работу инвалидов в России устарела, ее необходимо пересмотреть с учетом СВО. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова, передает ТАСС.

"Мне кажется, здесь нужно абсолютно четко поменять и посмотреть практику регионов, потому что регионы имеют право увеличивать процент этой квоты", – сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО на тему реинтеграции работников с приобретенной инвалидностью.

Она также предложила ужесточить ответственность работодателя, если он не исполняет требования по найму людей с инвалидностью. По ее мнению, работодателю проще заплатить штраф 5–10 тысяч рублей за отсутствие квот или отказ в приеме на работу, чем "заняться делом". В связи с этим нужно ужесточение, подчеркнула член СПЧ.

Белехова также обратила внимание, что обучение и переобучение ветеранов спецоперации – это мало востребованная мера поддержки, поскольку граждане не всегда понимают, какие навыки и знания им понадобятся в будущем.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о единых мерах поддержки участников СВО. Документом предлагается освободить участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога. Кроме того, для них могут ввести компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, внеочередное заселение в детский сад, льготы для посещения культурных учреждений и развлекательных мероприятий.