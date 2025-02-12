Депутат Миронов предложил списать часть кредита получившим на СВО инвалидность II группы

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил списывать военным, получившим в ходе спецоперации инвалидность II группы, долги по кредитам на сумму до 1 миллиона рублей. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы, передает RT.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для солдат, которые получили на СВО I группу инвалидности.

"Такая мера направлена на поддержку граждан, столкнувшихся с наиболее серьезными ограничениями по здоровью, нуждающихся в длительном уходе и медицинской помощи", – отметил Миронов.

При этом, по словам депутата, у инвалидов II группы такой возможности нет.

"Считается, что они могут работать, в состоянии заработать себе на жизнь, а значит, якобы могут оплачивать счета по кредитам, что на самом деле абсолютно не так", – заметил глава СРЗП.

Он добавил, что на фоне невозможности полноценно работать непогашенные кредиты для таких лиц негативно отражаются на общем уровне их жизни.

"В целях поддержки военнослужащих, получивших военную травму и инвалидность II группы, законопроектом предлагается установить, что обязательства таких военнослужащих по кредитным договорам прекращаются", – заключил Миронов.

Ранее депутаты ГД приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года.

Инициатива касается граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации, проходят ее по призыву, или тех, кто заключил такой контракт с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год. Однако закон не затронет курсантов военных училищ и вузов.