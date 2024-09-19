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Проект о запрете рекламы полного списания долгов в рамках банкротства внесен в Госдуму, соответствующий документ размещен в электронной базе.

"Настоящий проект предусматривает регулирование рекламы услуг, связанных с банкротством граждан, в том числе снижением размера задолженности по денежным обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей или прекращением денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей", – уточняется в материале.

Парламентарии считают, что в таких рекламах должно быть предупреждение о последствиях банкротства, а также информация о возможности бесплатной процедуры. Это позволит защитить россиян от финансовых рисков.

Ранее в Госдуме предложили списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку российского автомобиля.

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов объяснил, что рост закредитованности граждан РФ может еще больше ослабить их финансовое положение. Тем самым увеличивается риск повышения бедности, которая негативно отразится на социальном настроении в обществе.

