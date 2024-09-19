ЦБ РФ подготовил проект о комплексном урегулировании долгов по кредитам

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Центробанк России подготовил проект о комплексном урегулировании долгов по кредитам. Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков, передает РБК.

Как указано в документе, заемщики, допустившие просрочки, смогут заключать единые соглашения о реструктуризации долга со всеми кредиторами. Такое регулирование разрешат проводить банкам, микрофинансовым организациям, госкорпорации "Дом.РФ", а также профессиональным коллекторским агентствам.

Идея нововведения в том, что кредиторы одного должника должны будут предложить ему план работы с задолженностью. Речь может идти как об отсрочке платежей, так и о реструктуризации, отмене штрафов и пеней или частичном списании долга. За время разработки соглашения (до 30 дней) ни один кредитор не сможет взыскать с такого клиента задолженность через суд.

Информация о начале проведения переговоров между должником и кредитором будет отображаться в кредитной истории.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что оформлять кредитную карту стоит только при острой необходимости, перед этим внимательно изучив условия договора. По его словам, избежать "кредитной ловушки" можно, если не оформлять карту "на всякий случай", так как ее наличие может подтолкнуть к ненужным тратам. Если же карта уже оформлена, то ее средства эксперт советует тратить только на действительно нужные вещи.