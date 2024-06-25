Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Сейчас регулятор работает над законопроектом, регламентирующим сервис рассрочки и ограничивающим неконтролируемый рост долгов заемщиков, передает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Регулятор напомнил, что соответствующая инициатива появилась около двух лет назад. ЦБ РФ предложил свой подход к защите пользователей рассрочки, так как, не считая заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО), потребитель не обладает всей информацией об условиях договора, стоимости услуг, а также размере возможной переплаты и штрафах за просрочку.

Кроме того, как уточнили представители Центробанка, все вышеперечисленные пункты повышают риски не только для граждан, но и для финансовой системы в целом.

Ранее россиян предупредили о влиянии рассрочки на маркетплейсах на кредитную историю. Обычно рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку, поскольку ее выдает не маркетплейс, а банк-партнер, который заинтересован в получении выгоды. Нередко для оформления займа нужно иметь бонусную карту продавца. При ее отсутствии человеку придется взять обычный кредит с процентами. Кроме того, в случае просрочки она может негативно влиять на одобрение банками кредитов в будущем.