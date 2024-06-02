Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе может испортить кредитную историю

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Под рассрочкой на маркетплейсах подразумевается завуалированный потребительский заем, который влияет на кредитную историю. Об этом РИА Новости рассказал экономист Андрей Лобода.

"В случае просрочки она (рассрочка. – Прим. ред.) эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем", – предупредил эксперт.

Лобода обратил внимание, что рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку, поскольку ее выдает не маркетплейс, а банк-партнер, который заинтересован в получении выгоды. Нередко для оформления займа нужно иметь бонусную карту продавца. При ее отсутствии человеку придется взять обычный кредит с процентами.

В заключение экономист рекомендовал тщательно изучать предложения маркетплейсов перед оформлением рассрочки.

До этого экономист Татьяна Белянчикова советовала на хранить большие суммы на картах маркетплейсов. Она предупредила, что из-за популярности предложений оформить карту площадки, доступом к ним могут заинтересоваться мошенники. Например, от имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам.

