ЦБ РФ предлагает ввести предельную сумму бесплатной рассрочки

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Банк России допустил ввод ценового лимита на приобретение услуг в рассрочку без переплат. Об этом заявил представитель регулятора, передает РБК.

Центробанк рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, предоставляемую сервисами BNPL (buy now, pay later – покупай сейчас, плати потом). Регулятор намерен по-разному регулировать две модели рассрочки – платную и бесплатную.

"Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж", – пояснил собеседник издания, отметив, что такую рассрочку должны предоставлять профессиональные кредиторы.

Речь идет о ситуациях, когда с клиента взимают комиссию за подключение услуги рассрочки. Если же требования к платной рассрочке будут такими же, как к потребкредитам, то при ее оформлении сервисы должны будут отправлять данные в бюро кредитных историй.

Что касается бесплатной рассрочки, ЦБ обсуждает такую возможность для специализированных операторов. Для них установят требования, направленные на защиту прав потребителей.

Более того, ЦБ намерен ввести лимит на покупки по бесплатной рассрочке. Это, уверены в регуляторе, позволит снизить долговую нагрузку на граждан.

Ранее в России предложили ввести рассрочку на 20 лет на покупку первой квартиры для семьи. Инициатором стал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Он также предложил распространить подобную меру на покупку или строительство первых частных домов.

