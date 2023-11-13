ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для защиты потребителей

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Центробанк РФ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов кредитов для защиты потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", – говорится в сообщении.

Предложение было сформировано ЦБ на основе проведенного исследования. Оно показало наличие системных проблем, которые ограничивают права потребителей. В частности, повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов иногда сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик.

Изменения, по мнению регулятора, позволят повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн.

Ранее стало известно, что к середине 2023 года число граждан, имеющих кредиты и займы, выросло до 47 миллионов человек. Согласно статистике банка, в РФ растет число граждан, имеющих три и более кредитов. Их сейчас насчитывают 11,2 миллиона человек.



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