Эксперты заявили о повышении среднего лимита по кредитным картам россиян на 29%

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Аналитики заявили о повышении среднего лимита по кредитным картам россиян на 29% по сравнению с предыдущем годом, сообщает газета "Известия".

Оказалось, что одобряемые суммы в среднем достигли 106 200 рублей, что на 82 000 рублей выше предыдущего показателя. Лимиты поднялись выше 100 000 рублей с начала лета 2023 года, тогда как в 2020–2021 годах средние суммы находились в районе от 60 000 до 70 000 рублей, пишут эксперты.

"Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей", – уточнил директор по продуктам и маркетингу одного из бюро кредитных историй Игорь Лисянский.



В числе причин повышения эксперты также считают рост инфляции, из-за которой гражданам РФ нужно больше занимать денег, чтобы удовлетворять потребности. Старший директор по банковским рейтингам одного из рейтинговых агентств Владимир Тетерин сказал, что фактором увеличения лимита по кредитным картам является движение банкиров в сторону повышения лояльности заемщиков.

Другой аналитик уверен, что банки могут расширять лимиты и увеличивать долю одобренных кредитов для удержания темпов роста своих инвестиционных портфелей в связи с повышением ключевой ставки и других ограничений регулятора.

Ранее адвокат Кирилл Данилов предупредил россиян о том, что задолженность по кредиту может возникнуть даже у тех клиентов банка, которые не пользуются кредитной карточкой. Так как карта привязана к конкретному счету, то отсутствие факта использования кредитки не гарантирует проблем в будущем.

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