Правительство РФ решило усовершенствовать механизм списания долгов по бюджетным кредитам

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В России усовершенствуют механизм списания долгов по бюджетным кредитам для российских регионов. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, это уменьшит нагрузку на бюджеты субъектов РФ и позволит направить больше средств на реализацию приоритетных проектов в области сельского хозяйства, обрабатывающих производств, туризма, а также в сферах жилищного и дорожного строительства.

"Речь идет о регионах, которые активно развивают инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание долгов по бюджетным кредитам. Объем списания зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов", – объяснил кабмин.

В правительстве уточнили, что при списании задолженности будут учитываться налоговые доходы, полученные от проектов, запуск которых осуществляется поэтапно.

Также регионы будут иметь возможность по списанию задолженности по кредитам, предоставленным в 2021–2022 годах.

В конце прошлого года глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать с регионов задолженность по бюджетным кредитам, которые были направлены ими на поддержку новых субъектов РФ и мобилизацию.

По мнению Текслера, такой шаг стал бы эффективной мерой поддержки российских регионов.



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