Кабинет министров продлил программу субсидирования кредитов на покупку гражданских судов

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Правительство России продлило программу субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем также указано, что решение направлено на поддержку судостроение в условиях санкций.

"Программа субсидирования по кредитам и договорам лизинга на приобретение речных и морских судов отечественного производства продлена до конца 2025 года. <...> Решение направлено на поддержку судостроительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления", – говорится в документе.

В ходе совещания Мишустин с вице-премьерами, которое прошло 31 июля, глава правительства отметил, что это смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более пятидесяти судов.

"Это еще один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Программа субсидирования была запущена в 2009 году. Она предполагает, что государство компенсирует судоходным компаниям до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна.

Для реализации программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в федеральном бюджете каждый год предусматривается более 3 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте. Помимо этого обсуждался вопрос о возможности расширения водных путей в границах Москвы и организации судоходства автономных судов с обязательным использованием автоматической идентификационной системы.