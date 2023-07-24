В Минтрансе РФ заявили, что стоимость авиабилетов растет в пределах инфляции

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Стоимость билетов на авиаперелеты растет в пределах инфляции. Об этом заявил замминистра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе увеличения цены авиабилетов в июле и в целом в 2023 году.

"Как вы знаете, существует две методики мониторинга это что называет назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание. Но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляциях. <...> По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи. Я повторю, по факту у нас снижение цены", – передает ТАСС слова Чалика.

По его словам, авиакомпании РФ должны получить средства на выкуп зарубежных самолетов из лизинга из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он уточнил, что пока сложно сказать, когда это произойдет. Однако эта программа должна быть завершена до конца сентября этого года, добавил Чалик.

Замминистра уточнил, что в настоящее время в планах Минтранса нет увеличения прогноза пассажирских авиаперевозок по итогам 2023 года. Чалик считает, возможно, перевозок будет больше, однако об этом рано говорить.

Ранее Чалик сообщил, что информация о возможном росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований. По его словам, стоимость авиабилетов во внутреннем сообщении России в период с января по май 2023 года выросла на 6,2% по отношению к такому же периоду 2022 года.

Отмечалось, что не наблюдается аномально высокого роста стоимости билетов на перелеты внутри страны. Однако по традиции повышение цен на авиабилеты происходит летом. Это позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого сезона".



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