Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов на рейсы зимнего расписания

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Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на рейсы, запланированные на период с 29 октября этого года по 30 марта 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Из столичного аэропорта Внуково лайнеры компании будут отправляться по более чем 20 направлениям, в том числе в Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Минск и другие города. Из Шереметьево же лоукостер будет выполнять рейсы почти по 30 направлениям, но только внутрироссийским.

При этом отмечается, что почти половину летной программы "Победы" придется на межрегиональные прямые рейсы, в которых не задействована Москва.

Также лоукостер расширил региональную программу для ряда зарубежных направлений. Так, с 4 октября текущего года самолеты в Дубай будут отправляться в том числе из Махачкалы, а с 29 октября станут доступны рейсы в армянский Гюмри из Сочи.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси (Грузия) с 10 июля. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Перевозчик уже открыл продажу билетов.



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