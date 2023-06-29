"Аэрофлот" объяснил отсутствие билетов на рейсы из Москвы во Владивосток и Калининград

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Дефицит билетов на рейсы из Москвы во Владивосток и Калининград связан с высоким спросом на эти направления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Ранее ряд телеграм-каналов заметил, что доступные билеты в экономкласс до Владивостока практически полностью отсутствуют вплоть до середины августа. Позже то же самое произошло с билетами на рейсы Москва – Калининград.

"Отсутствие билетов на некоторые рейсы из Москвы во Владивосток и Калининград обусловлено высоким спросом в пиковый летний сезон отпусков", – прокомментировали ситуацию в авиакомпании.

Между тем накануне стало известно, что Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, перелеты будет осуществлять авиакомпания "Россия".



Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой