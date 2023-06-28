Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой – МИД

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Россия с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министерство иностранных дел подтверждает эту информацию. Захарова уточнила, что перелеты будут осуществляться дочерней компанией "Аэрофлота" – авиакомпанией "Россия".

Ранее сообщалось, что регулярные авиарейсы между Россией и Кубой возобновятся с 1 июля этого года. Министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда заявил, что страна рассчитывает принимать до полумиллиона российских туристов в год.

Авиакомпания "Россия" начала продажи билетов на Кубу, прямые авиарейсы с которой стартуют с 1 июля. Рейсы запланированы два раза в неделю: по четвергам и субботам, а в сентябре их количество увеличится до трех. Отмечается, что полеты по маршруту Москва – Варадеро будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

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