14:28Транспорт
Авиакомпания "Россия" запустит рейсы на Кубу с 1 июля
Фото: 123RF/dpotashkin
Авиакомпания "Россия" начала продажи билетов на Кубу, прямые авиарейсы с которой стартуют с 1 июля, сообщается в телеграм-канале "Аэрофлота", которому принадлежит авиаперевозчик.
"Рейсы запланированы два раза в неделю: по четвергам и субботам, а в сентябре их количество увеличится до трех", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты по маршруту Москва – Варадеро будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.
Ранее сообщалось, что регулярные авиарейсы между Россией и Кубой возобновятся с 1 июля этого года. Министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда заявил, что страна рассчитывает принимать до полумиллиона российских туристов в год.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил, что турпоток из России на Кубу может превысить допандемийные показатели.
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