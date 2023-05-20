На Кубе рассказали о возможности принимать до полумиллиона российских туристов в год

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год. Об этом заявил министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.

Отмечается, что с 1 июля Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой. На первом этапе рейсы из Москвы будут отправляться два раза в неделю.

Как прокомментировали в АТОР, запуск регулярных рейсов позволит снизить стоимость туров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.