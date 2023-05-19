Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

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Самолеты из России начнут летать на Кубу регулярными рейсами с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что решение о возобновлении регулярных рейсов было принято по поручению Владимира Путина на фоне партнерства двух государств.

Выполнять регулярные полеты между странами будет авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее из России в Грузию вылетел прямым рейсом первый с 2019 года самолет. Рейс с пассажирами на борту выполнила российская авиакомпания "Азимут". Самолет успешно приземлился в Тбилиси.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным. По ее словам, прибытию российского самолета в стране не рады, местные жители устроили протест.

