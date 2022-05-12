Турист пропал во время рафтинга на Алтае

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Житель Санкт-Петербурга пропал, выпав из лодки во время рафтинга в Республике Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.

Инцидент произошел 7 мая на горной реке Аргут в Кош-Агачском районе.

"Проходя порог "Прорыв Сапожникова", петербуржец выпал из лодки, его унесло бурным течением реки. Попытки остальных участников сплава оказать товарищу помощь успеха не принесли", – отметили в Следственном комитете.

Тургруппа не была зарегистрирована в МЧС перед сплавом. Вовремя сообщить о случившемся другие участники экспедиции не смогли, так как находились в труднодоступной местности, где отсутствовали тропы и мобильная связь.

Ранее спасатели искали троих туристов из Санкт-Петербурга, которые пропали в акватории Ладожского озера в Карелии. 30 апреля они вышли на байдарке с поселка Вятиккя, а 3 мая перестали выходить на связь.

