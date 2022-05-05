Спасатели ищут пропавших на Ладожском озере туристов

Фото: РИА Новости/МЧС России

Спасатели ищут троих туристов, которые пропали в акватории Ладожского озера в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным министерства, жители Санкт-Петербурга вышли на байдарке с поселка Вятиккя Лахденпохского района 30 апреля и до сих пор не вернулись.

Последний раз туристы выходили на связь в 13:46 3 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве разыскивают пропавших туристов из Ирака. Группа из 38 человек, среди которых есть дети, приехала в столицу России 30 апреля. Уже на следующих день туристы перестали выходить на связь. Их поиском занимается полиция.

