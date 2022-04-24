В Японии в районе исчезновения круизного судна найдены семь человек – СМИ

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Фото: depositphotos/telearlens
Семь человек обнаружены в районе исчезновения круизного судна у берегов острова Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Отмечается, что в районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Туда были направлены два вертолета и патрульные суда, а также служащие сил самообороны Японии.
По данным Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также капитан и его помощник.
Круизное судно в субботу вышло из порта Уторо и направилось в район живописных водопадов. Позже поступил сигнал бедствия, после чего связь с судном прервалась. В связи с инцидентом премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою поездку в префектуру Кумамото и вернулся в Токио.
Ранее сообщалось, что крушение четырех лодок с нелегальными мигрантами произошло у берегов Туниса. По меньшей мере погибли 12 человек, еще 10 пропали без вести. В свою очередь, офицер тунисской береговой охраны добавил, что всего на лодках находились 120 человек, 98 из которых были спасены.
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