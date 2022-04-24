Не менее 12 человек погибли при крушении лодок у берегов Туниса – СМИ

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Крушение четырех лодок с нелегальными мигрантами произошло у берегов Туниса.

Как сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах страны агентство "Рейтер", по меньшей мере погибли 12 человек, еще 10 пропали без вести.

В свою очередь, офицер тунисской береговой охраны добавил, что всего на лодках находились 120 человек, 98 из которых были спасены.

Ранее сообщалось, что более 90 мигрантов погибли в результате крушения лодки в водах Средиземноморья. В живых остались четыре человека. На переполненной лодке находились порядка 100 человек. Они покинули Ливию и направлялись в Европу. По предварительным данным, в море мигранты находились минимум четыре дня.

До этого сообщалось, что у берегов Туниса потерпела крушение лодка, на борту которой были нелегальные мигранты. Погибли порядка 20 человек. По предварительным данным, большинство находившихся на лодке людей были выходцами из Сирии.