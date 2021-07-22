Не менее 17 человек утонули при крушении судна у берегов Туниса – СМИ

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У берегов Туниса произошло крушение судна, по меньшей мере погибли 17 человек. Береговой охране удалось спасти 380 человек. Об этом со ссылкой на представителя тунисского Красного Креста сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что на борту находились мигранты из Египта, Сирии, Эритреи, Бангладеш и Мали. Они пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть из Ливии в Италию. Также известно, что все погибшие являются гражданами Бангладеш.

В начале июня в результате крушения лодки у берегов Туниса погибли 23 человека. Мигранты пытались пересечь море от Ливии до Италии. Всего на борту было 90 человек.

На помощь им отправились военно-морские силы Туниса. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.