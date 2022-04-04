Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Более 90 мигрантов погибли в результате крушения лодки в водах Средиземноморья. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

Уточняется, что на переполненной лодке находились порядка 100 человек. Они покинули Ливию и направлялись в Европу.

Сигнал о бедствии получило коммерческое судно. В живых остались четыре человека. По предварительным данным, в море мигранты находились минимум четыре дня.

Ранее сообщалось, что у берегов Туниса потерпела крушение лодка, на борту которой были нелегальные мигранты. Погибли порядка 20 человек. По предварительным данным, большинство находившихся на лодке людей были выходцами из Сирии.

До этого 18 человек стали жертвами крушения лодки в Нигерии. Инцидент произошел в штате Баучи в западной части страны.