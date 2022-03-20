Не менее 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Туниса – СМИ

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У берегов Туниса потерпела крушение лодка, на борту которой были нелегальные мигранты.

Как сообщает со ссылкой на официального представителя гражданской обороны страны радиостанция Shems FM, по меньшей мере погибли 20 человек.

Отмечается, что инцидент произошел 18 марта у северо-восточного побережья Туниса. Ранее из воды уже достали 12 тел, а сегодня еще восемь. По предварительным данным, большинство находившихся на лодке людей были выходцами из Сирии. Поиски продолжаются.

В июле прошлого года у берегов Туниса произошло крушение судна, на борту которого находились мигранты из Египта, Сирии, Эритреи, Бангладеш и Мали. Погибли не менее 17 человек. Береговой охране удалось спасти 380 человек.

За месяц до этого в результате крушения лодки у берегов Туниса погибли 23 человека. Мигранты пытались пересечь море от Ливии до Италии. Всего на борту было 90 человек. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.