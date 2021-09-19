Восемь человек погибли при опрокидывании пассажирского судна в Китае

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Восемь человек погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести после опрокидывания пассажирского судна в китайской провинции Гуйчжоу. Об этом в воскресенье, 19 сентября, со ссылкой на заявление правительства городского округа Люпаньшуй сообщает РИА Новости.
Уточняется, что все произошло на реке Цзанкэ в особом районе Лючжи. Судно было рассчитано на перевозку 40 человек. При этом сообщается, что спасти удалось 31 человека.
Поисково-спасательная операция продолжается, о причинах происшествия пока не известно.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса. Береговой охране удалось спасти 380 человек.
Уточняется, что на борту находились мигранты из Египта, Сирии, Эритреи, Бангладеш и Мали. Они пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть из Ливии в Италию. Также известно, что все погибшие являются гражданами Бангладеш.
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