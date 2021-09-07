Один человек погиб при опрокидывании катера в бухте в Мурманской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области. Об этом информирует сайт областного главка МЧС.

Сообщается, что на борту в момент происшествия находились пять человек.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 18:15 по местному времени судно увидели перевернувшимся сотрудники пограничной службы. Была организована спасательная операция с привлечением вертолета.

В результате удалось спасти одного человека. Поиски остальных находившихся на борту продолжаются.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате случившегося погиб один человек.

"По предварительным данным, один из находившихся на борту катера человек погиб", – подтвердил источник.

Он добавил, что еще один человек пострадал при опрокидывании судна.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, которая отправилась на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, в последний раз они звонили родственникам 3 сентября.

Позднее стало известно, что на борту, по предварительным данным, находятся четверо взрослых и трое детей.

По последним данным, пропавший в Каспийском море катер был обнаружен недалеко от острова Тюлений в Дагестане сотрудниками пограничного управления.