Пограничники обнаружили пропавший в Каспийском море катер с 7 пассажирами на борту

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Пропавший в Каспийском море катер обнаружен недалеко от острова Тюлений в Дагестане сотрудниками пограничного управления. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области сообщает ТАСС.

"Катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены <...> в районе западной оконечности острова Тюлений", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что пассажирам не понадобилась медицинская помощь.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, которая отправилась на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, в последний раз они звонили родственникам 3 сентября.

Позднее стало известно, что на борту, по предварительным данным, находятся четверо взрослых и трое детей.