Стало известно о пассажирах катера, пропавшего в Каспийском море

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Четверо взрослых и трое детей, по предварительным данным, находятся на катере, поиски которого начали в Каспийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил [и заявил о пропаже группы], сообщил, что там четверо взрослых и трое детей", – заявил представитель служб.

Он также добавил, что информация о вероятной пропаже катера поступила из Санкт-Петербурга, порт приписки катера находится там же.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, которая отправилась на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, в последний раз они звонили родственникам 3 сентября. По данным источника в экстренных службах, на поиски катера были отправлены суда из Астрахани и Махачкалы.

До этого сообщалось, что 23 августа один человек погиб из-за сильного прибоя у мыса Тобизина на острове Русский, еще пятерых удалось спасти. Тело погибшего пришлось вытаскивать с помощью альпинистского снаряжения, поскольку спасатели не смогли подплыть к месту трагедии на катере.

