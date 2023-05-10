Маршруты городского транспорта изменятся в "Лужниках" и на набережных Москвы-реки 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты общественного транспорта изменятся в "Лужниках" и на набережных Москвы-реки с 06:30 14 мая в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автобусы м5 вместо Комсомольского проспекта и Остоженки будут следовать по Большой Пироговской улице и Пречистенке. Автобусы 220 и с249 вместо Фрунзенской набережной направят по дублеру Комсомольского проспекта, а автобус 379 вместо Фрунзенской набережной будет ездить по Большой Пироговской улице.

Фото: transport.mos.ru



Маршрут 51 направится от 138-го квартала Выхина до станции столичного метрополитена "Таганская" вместо Народной улицы, с755 вместо Фрунзенской набережной – по Комсомольскому проспекту, в сторону центра автобус будет двигаться к станции метро "Парк Культуры".

Кроме того, маршрут с856 будет ходить от станции метро "Нагатинский Затон" до станции "Таганская" вместо Котельнической набережной.

Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта изменятся в центре столицы 13 мая из-за мотофестиваля. Маршруты 024 и с920 перестанут курсировать в центре столицы. При этом маршруты м2, м3 и м9 продолжат работу только на двух участках.

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